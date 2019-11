Per anni aggredisce la moglie, la figlia minorenne lo denuncia: allontanato da casa

Per molti anni avrebbe - e per motivi banali - aggredito la moglie, sia verbalmente che fisicamente. In un caso addirittura minacciandola con un coltello.

Una situazione di disagio a cui è riuscita a mettere la parola fine, però, la figlia ancora minorenne della coppia che nei giorni scorso ha avuto il coraggio di chiamare la polizia chiedendo aiuto.

Da qui sono partite le indagini del commissariato di Corigliano-Rossano e che oggi hanno portato il Gip del tribunale di Castrovillari a emettere nei confronti del padre un’ordinanza che ne prevede l’allontanamento dalla casa di famiglia e il divieto di avvicinarsi alle parti offese.