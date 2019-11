Maltempo, codice rosso in Calabria. Comune Crotone: massima prudenza

Su convocazione del vice sindaco Benedetto Proto si è riunito questa sera presso la Casa Comunale il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile a seguito dell'allerta meteo, livello rosso, emanata dalla Protezione Civile Regionale per il giorno 24 novembre 2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 (LEGGI QUI).

Il Centro Operativo Comunale, con uomini e mezzi, coadiuvato dalle associazioni di volontariato e dagli uomini del Comando di Polizia Locale monitorerà h 24 il territorio ed è pronto ad intervenire in caso di emergenza.

È stata disposta la chiusura di via Volturno (località Cipolla) e inoltre lo sgombero delle abitazioni dei fabbricati e delle abitazioni collocate a ridosso del canale 19 in località Margherita.

Il vice sindaco Benedetto Proto invita la cittadinanza alla massima prudenza e collaborazione ed a limitare gli spostamenti durante l'allerta meteo.

In considerazione che domani 24 novembre 2019 presso gli istituti scolastici cittadini erano previste, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, le elezioni degli organi collegiali con la partecipazione di docenti e genitori, il vice sindaco Benedetto Proto ha disposto, per l'allerta meteo livello rosso, la chiusura degli istituti, per motivi di sicurezza, nella giornata di domani 24 novembre 2019