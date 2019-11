Gdd Fashion Week, la seconda preview al Macro è vinta da Eletta Palestini

Benedetta Rinaldi, Francesca Valtorta

La giovane stilista marchigiana Eletta Palestini vince la seconda preview della GDD Fashion Week che ha avuto luogo al Macro – Museo di arte contemporanea di Roma. Eletta Palestini si affianca così a Rosa Di Marzio che ha trionfato nello scorso mese di ottobre: per entrambe si sono già aperte le porte della fase finale del contest che, come tradizione, si terrà in Calabria ad Amantea (Cs) dal 30 luglio al 2 agosto 2020.

Gli stilisti che parteciperanno al contest gareggeranno sia per la borsa di studio da 2 mila euro, sia per il premio della stampa, decretato dal noto magazine “La mia Boutique” che consiste nella pubblicazione di un servizio fotografico corredato da un’intervista approfondita e dettagliata dello stilista. Senza dimenticare il premio Never Tee Stop che consiste nella realizzazione di una capsule. Nove i fashion designer che si sono contesi la vittoria. Oltre ad Eletta Palestini hanno mostrato la propria idea di moda Jessica Sciarra, Laura Frigerio, Rosa Allocca, Valentina Versace, Flavia Mardi, Barbara Iacobucci, Alessandra Selvi e Lara Compagnoni.

A rendere l’evento quanto mai piacevole ed interessante i racconti delle due ospiti d’onore: l’attrice Francesca Valtorta e la giornalista Benedetta Rinaldi. Per entrambe l’award GDD alla carriera che nel corso dei sedici anni di storia del contes è stato attribuito, tra gli altri, ad Aurora Ruffino, Giorgia Cardinaletti, Giovanni Scifoni, Alessio Vassallo, Anna Falchi, Valeria Marini, Giulia Petrungaro. Ed ancora: Claudio Chiappucci, Matteo Tagliariol, Anzhelica Savrayuk, Marianna De Micheli, Daniela Fazzolari, Claudia Peroni.

Francesca Valtorta ha ripercorso la sua carriera, mettendo in evidenza il passaggio dalla fiction ed il cinema al teatro, luogo sempre capace di emozionare. Benedetta Rinaldi ha invece compiuto un piccolo salto indietro nel tempo, mettendo in luce la sua esperienza al timone di Uno Mattina, tra ironia ed eleganza. Entrambe hanno poi rimarcato il loro legame con la moda: una dedizione per l’acquisto anche compulsivo per la Valtorta, il lato comodo della vita per la Rinaldi.

Suggestive ed innovative, nel segno dell’handmade, le collezioni degli stilisti ospiti: da Antonella Cuppari, vincitrice della GDD Fashion Week nel 2012, ad Ina Bordonaro che ha trionfato nel 2018, da Steven Heats con i suoi cappelli all’eleganza di Giuseppe Cupelli. In giuria Juriy Villanova (Never Tee Stop), Daria Alice Manzolini (La Mia Boutique), Francesca Valtorta, Benedetta Rinaldi, Gian Luca Gentili (designer), Nicolas Martino (scrittore e filosofo).