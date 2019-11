Drapia, taglia e ruba 100 piante di pino. Denunciato

Aveva tagliato e poi rubato oltre 100 piante di pino in dei terreni di proprietà dei Consorzi di bonifica di Vibo Valentia. Per questo un giovane di 24 anni, di Serra San Bruno e titolare di un’impresa boschiva, è stato denunciato per furto aggravato, invasione di terreni e danneggiamento.

Tutto è iniziato a seguito della segnalazione da parte dei responsabili e i proprietari dei fondi di presunti illeciti commessi contro il patrimonio forestale.

Dopo i sopralluoghi espletati a Drapia, in località “Torre Galli”, i militari hanno così scoperto il taglio dei pini avvenuto in terreni posti sotto occupazione temporanea da parte dei consorzi di bonifica.