Incidente a Lamezia, coinvolte due auto. Illesi i conducenti

Due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale verificatosi in via del Progresso di località Martinica a Lamezia Terme. Per cause in corso di accertamento una Toyota Corolla e una Mercedes Glc 250A si sono scontrate.

A bordo solo i conducenti che sono rimasti illesi ma sono stati comunque affidati alle cure del personale medico del 118 per dei controlli. Da quanto appreso i primi soccorsi ai malcapitati sono stati prestati da una volontaria della Croce rossa italiana che transitava per la stessa strada.



Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per la messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata dall’incidente in attesa del soccorso stradale. Sul posto anche la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Al momento si registrano disagi per la viabilità.