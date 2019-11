È stato trovato in possesso di 395 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento un 40enne di Isola Capo Rizzuto che finito in arresto. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri della tenenza locale gli hanno trovato la droga e terminate le formalità di rito lo hanno trattenuto nelle camere di sicurezza della tenenza in attesa dell’udienza di convalida.