Ultima spiaggia, condanne per boss e gregari del clan Paviglianiti

Trenta condanne e dodici le assoluzioni. La Corte d’Appello ha dunque rideterminato in parte le pene inflitte in primo grado (QUI) nel processo scaturito dall’operazione “Ultima Spiaggia”, condotta nel 2014 dalla Dda di Reggio Calabria contro i clan di San Lorenzo e Bagaladi (LEGGI).

Il giudice di secondo grado si è pronunciato sulle posizioni che erano state decise con rito abbreviato, riguardanti capi e gregari del clan Paviglianiti accusati di associazione mafiosa e concorso esterno, ma anche di illecita concorrenza con minaccia o violenza, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, intestazione fittizia di beni ed estorsione.

Le pene più pesanti sono scattate per Domenico Favasuli, 17 anni e 2 mesi; 13 anni e 8 mesi per Giovanni Gattuso; 15 anni e 10 mesi per Giovanni Iacopino; 10 anni e 4 mesi per Carmelo Pangallo; 10 anni per Angelo Paviglianiti; e 9 anni e 4 mesi per Settimo Paviglianiti.

LE PENE INFLITTE

Vincenzo Abenavoli, 8 anni di reclusione; Giuseppe Ambrogio, 2 mesi e 20 giorni; Carmelo Borrello, 2 anni e 8 mesi; Ettore Eugenio Buonocore, 2 anni e 4 mesi e 3.200 euro di multa; Giovanna Cannizzaro, 2 anni; Luca Bruno Cannizzaro, 13 anni e 6 mesi; Antonio Bruno Esposito, 8 mesi e 800 euro; Giuseppe Gligora, 8 mesi e 800 euro di multa; Oualid Hallal, 5 anni 2 mesi;

Davide Iacopino, 8 anni; Giovanni Iacopino, 5 anni e 10 mesi; Francesco Leone, 8 amni e 8 mesi; Antonino Maesano, 2 anni e 4 mesi e 4.400 euro; Rocco Giovanni Maesano, 8 anni; Mario Nucera, 9 anni e 4 mesi; Antonino Pannuti, 8 anni e 8 mesi; Natale Paviglianiti, 9 anni e 4 mesi; Gennaro Pennestrì, 8 mesi e 800 euro di multa; Demetrio Romeo, 8 mesi e 800 euro;

Leandro Romeo, 1 anno 2 mesi e 1600 di multa; Andrea Domenico Russo, 8 anni e 8 mesi; Giuseppe Scalia, 1 anno 8 mesi e 4.000 mila; Giovanni Spartico, 2 anni, 6 mesi e 5000 euro; Giovanna Gioconda Spizzica, 2 anni; Abderrazak Zamame, 7 anni e 10 mesi.

Assolti invece: Faustino Maurizio Bruciafreddo, Antonio Cannizzaro, Antonino Gattuso, Bruno Gattuso, Antonino Giordano, Carmelo Iacopino, Giuseppe Liuzzo, Giuseppe Maesano, Giuseppe Mangiola, Lorenzo Marino, Paolo Minutolo, Pasquale Paolo Minutolo, Leo Morabito, Giuseppe Muscianisi, Saverio Paviglianiti, Antonio Russo, Bruno Russo.