Crotone. Stretta sugli ambulanti: multe per 10mila euro e sequestro della merce

Ancora sequestri e multe nel corso di una serie controlli eseguiti a Crotone dagli agenti della divisione Pasi con i colleghi dell’ufficio di gabinetto della Questura locale, delle Volanti, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia locale.

Gli agenti hanno infatti verificato ieri due attività ambulanti e nella prima hanno sanzionato il venditore che era abusivo. Dovrà dunque pagare più di 5 mila euro di sanzione e si è visto anche sequestrare la merce, composta da nove cassette di prezzemolo; dodici di melanzane; sei di carciofi; sette di kaki; tre di broccoli; altrettante di fagiolini; una di peperoncini; una di cetrioli e un’altra di cipolle. Per il personale dell’Asp i prodotti non erano edibili e per questo sono stati distrutti.

La polizia ha poi controllato l’autocarro sul quale l’uomo trasportava la merce, e scoperto che violava le norme sulla circolazione stradale, dal momento che era senza assicurazione e non poteva nemmeno girare per un decreto di sospensione.

Durante le verifiche, ancora, gli agenti hanno identificato un cittadino eritreo, che è stato invitato all’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale. Personale della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti di specifica competenza senza riscontrare alcuna irregolarità.

Multa da oltre 5 mila euro e sequestro della merce anche per un altro venditore, risultato abusivo. Sequestrate 13 cassette di mandarini; 4 di susine; 25 di peperoni; 8 di arance; 10 zucche gialle; 4 cassette di finocchi; 3 di melanzane; 7 di pomodori; 5 di uva; 6 di cachi; 1 di banane; 1 di broccoli; il tutto per un valore di circa 500 euro.

La polizia ha poi identificato un aiutante, risultato in nero, così come un addetto al carico e scarico delle merci. Quest’ultimo era inoltre senza documenti ed è stato accompagnato in questura per le operazioni di identificazione e di conseguenza presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione in Italia.