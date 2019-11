Pallavolo. Il Crotone cerca continuità, stasera c’è l’Abvt. Celico: “gara insidiosa”

Parola d’ordine continuità: dopo la splendida vittoria della scorsa settimana a Lamezia, la Provolley Crotone – oggi alle 18.30 e tra le mura amiche del Palamilone (ingresso gratuito) - incontrerò la Abvt di Cosenza, per cercare di ottenere il promo successo in casa del campionato.

La squadra di Celico sta bene e i tre punti conquistati lo scorso fine settimana hanno ridato serenità e morale a tutto l'ambiente. Una gara sulla carta agevole per i pitagorici che incontreranno il fanalino di coda del torneo, che fino ad ora non è riuscito a conquistare nemmeno un punto.

Ma proprio queste sono le partite più difficili per i crotonesi che dovranno migliorare soprattutto nella concentrazione per diventare sempre più competitivi.

La Provolley ha dimostrato di potersela giocare con tutti ma allo stesso tempo di essere vulnerabile nel momento in cui non approccia la gara alla perfezione. Quella di oggi è una bella occasione per conquistare altri tre punti pesanti e risalire qualche altra posizione in classifica.

Ad esserne convinto è anche mister Salvatore Celico, che però preferisce mettere in guardia i suoi ragazzi: “Non dobbiamo assolutamente guardare la classifica, anche perché sono passate poche giornate di campionato fino ad ora. Sarà una partita difficile come tutte le altre e non dovremo sbagliare atteggiamento, è una gara insidiosa e non possiamo permetterci di fallire. In ogni caso sono tranquillo perché i ragazzi hanno lavorato bene in settimana”.