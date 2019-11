Sap a congresso. Confermato il Segretario Nazionale, presenti anche dalla Calabria

Dal 18 al 20 novembre scorsi, la città di Rimini ha fatto da sfondo al IX Congresso Nazionale del SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia, che ha rappresentato - per tutti i partecipanti - un momento di grande gratificazione, oltreché di evidente emozione.

Nel corso dei lavori si è tenuto anche un Convegno dal titolo “Sicurezza, tra teoria e realtà”, durante il quale il sindacato ha avuto la possibilità di raccontare - in maniera puntuale - le proprie storiche battaglie, trasmettendo nei presenti la passione per tutto ciò che fa la Sigla ed individuando al contempo i prossimi obbiettivi da raggiungere, affermandosi nel panorama di categoria come il “sindacato al servizio dei colleghi e non per i sindacalisti poiché riteniamo che il sindacato, come tutte le altre funzioni di rappresentanza, non debba essere concepito come opportunità di “predazione” ma come servizio alla comunità che rappresentiamo”.

L’iniziativa, articolata in varie fasi, è stata anche l’occasione per mettere in evidenza le difficoltà operative che gli addetti alla sicurezza si trovano ogni giorno ad affrontare a causa delle tante criticità che attanagliano il settore. Particolarmente toccante è stato il momento del ricordo in omaggio ai colleghi caduti nell’adempimento del dovere.

Importanti contributi soprattutto a sostegno di una delle richieste più care - ovvero quella relativa alle garanzie funzionali ed alle tutele per chi rischia su strada – sono stati forniti dal Senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia), dal Senatore Matteo Salvini (Lega), dall’Onorevole Galeazzo Bignami (Forza Italia), dall’Onorevole Nicola Molteni (M5S) e dai rappresentanti del mondo giornalistico, come Alessandro Sallusti, Gian Marco Chiocci e Marcello Veneziani.

La tre giorni congressuale si è poi conclusa con l'elezione a Segretario Generale SAP di Stefano Paoloni che proseguirà la propria missione a difesa dei diritti degli operatori di Polizia.

Fanno parte della struttura nazionale e del ristretto numero di diretti collaboratori della segreteria nazionale l’esecutivo, Michele Granatiero, Segretario Regionale ed i consiglieri nazionali Andrea Annesi, Segretario Regionale Aggiunto, Francesco Zannino Vice Segretario Provinciale di Crotone, Sergio Riga Segretario Provinciale di Catanzaro, Cesare Corica Segretario Provinciale di Reggio Calabria ed il suo vice Vito Leonardi.

Gli importanti incarichi elettivi conferiti rappresentano una gratificazione per l’attività svolta in questi anni a tutela dei diritti dei poliziotti dal Sindacato Autonomo di Polizia in Calabria ed un impegno a proseguirla senza demordere.

“Continueremo a lavorare - dichiara l’esecutivo nazionale Michele Granatiero - al servizio dei colleghi contro ogni forma di prevaricazione e di ingiustizia - a loro va il nostro ringraziamento per la fiducia che ci hanno accordato nella certezza che la serietà ci porterà ad ottenere ulteriore consenso sia nella comunità interna che tra la brava gente del paese”