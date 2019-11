Scontro sulla statale 18, centauro sbalzato in aria. Trasportato in elisoccorso

Un centauro è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla statale 18 Tirrenica nei pressi di Belvedere Marittimo. Per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con la moto e il conducende di quest'ultima, nel'ultimo, è stato sbalzato in aria.

L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso nell’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure, le forze dell’ordine per i rilievi del caso e tecnici dell’Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale coinvolto. Il traffico sta subendo forti rallentamenti.