Dalla spesa alla musica, ascesa e convenienza dei servizi online

La digitalizzazione di servizi e piattaforme ha reso vicinissime tante attività che un tempo erano molto più complesse da svolgere a distanza: dall’intrattenimento alla spesa domestica, dalla visione di serie TV al pagamento delle bollette. Ecco una serie delle attività più interessanti disponibili online, pensate per facilitare l’esperienza degli utenti in maniera sempre più avanzata.





Divertirsi a casa proprio come “fuori”: lo svago a portata di click





Il settore dell’intrattenimento ha tratto numerosi benefici dalle opportunità che offre la digitalizzazione: basti pensare ad attività come i sempre più numerosi casinò online, che permettono di giocare dal divano di casa propria come se si stesse presenziando al tavolo verde di roulette e blackjack in un lussuoso casinò di Las Vegas.

Inoltre, nella maggior parte dei casinò i nuovi iscritti ricevono al momento dell’iscrizione anche un bonus per iniziare subito a giocare, a differenza dei casinò tradizionali che non prevedono questa serie di vantaggi.

Allo stesso modo è possibile guardare film e serie TV (ma anche partite, incontri sportivi, concerti e molto altro) nella comodità del proprio salotto, grazie alle piattaforme di streaming online che rendono disponibili per gli utenti iscritti trasmissioni in diretta o on demand in qualsiasi momento del giorno e della notte.

Gli utenti devono solamente iscriversi nei rispettivi siti, a pagamento o gratuitamente, e nella maggior parte dei casi hanno la possibilità di poter usufruire di periodi di prova gratis, che possono poi scegliere di ampliare a pagamento.

L’iscrizione dà comunque diritto all’accesso al catalogo per esteso e non prevede restrizioni alla quantità di contenuti di cui fruire: una bella differenza rispetto ai biglietti per il cinema, sempre più “salati”.





Il digitale al servizio delle attività domestiche, tra bollette e spesa a domicilio





Tra le questioni che destano ancora un po’ di resistenza quando si parla di digitalizzazione dei servizi e delle opportunità di acquisto c’è di sicuro quella della spesa online a domicilio. In molti infatti sono ancora scettici riguardo la possibilità di fare la spesa da casa propria esattamente come se si fosse al supermercato: consegna, scelta dei prodotti, pagamento e persino somma dei punti fedeltà avvengono in realtà in maniera davvero simile a quella tradizionale.

Iscrivendosi a piattaforme di spesa a domicilio o direttamente all’apposito servizio online dei singoli supermercati è infatti possibile farsi recapitare a casa la spesa senza alcuna difficoltà: al posto di camminare tra le corsie si sfoglia il catalogo digitale dei prodotti disponibili e al posto di metterli nel classico carrello “metallico” si accumulano in un carrello digitale, rendendo l’esperienza di acquisto a tutti gli effetti equivalente a quella in negozio.

Anche le bollette, un tempo saldabili esclusivamente recandosi dal vivo alle poste o nei punti aderenti come supermercati e tabaccherie, oggi possono essere pagate in pochi minuti semplicemente inserendo le proprie credenziali online e autorizzando la transazione.

Oggi è dunque possibile portare avanti sempre più facilmente tutta una serie di attività un tempo realizzabili esclusivamente recandosi fisicamente nel luogo predisposto: pagare senza dover ritirare per forza i contanti, fruire di un servizio online e ottenere un’esperienza simile a quella “tradizionale” rappresentano al momento comodità innegabili per gli acquirenti.