Regionali, Aiello è il candidato presidente del Movimento 5 stelle

Francesco Aiello

Il Movimento 5 stelle concorrerà alle elezioni regionali. Dopo la vittoria del no sulla piattaforma Russeau, i pentastellati calabresi hanno fatto quadrato e hanno indicato il nome del candidato alla presidenza: Francesco Aiello.

La scelta, che sarà ufficializzata a breve, è andata dunque e come già era stato anticipato sul docente di Politica economica all'Università della Calabria e fondatore del portale di economia "Open Calabria". Aiello si è preso qualche giorno per sciogliere la riserva sull'accettazione della proposta.

Ieri la base ha dunque optato per partecipare alle consultazioni per l'elezione del presidente e della giunta calabrese e, per la prima volta, la gli attivisti hanno sconfessato i vertici centrali che invece avrebbero voluto prendere una pausa.

A gennaio i parlamentari e i consiglieri regionali hanno chiesto di “correre da soli. Alcuni avevano espresso delle perplessità e anche contrarietà rispetto a votare sulla nostra piattaforma", ha detto Luigi Di Maio.