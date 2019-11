Assassinata e nascosta per mesi in una roulotte. Fermato uomo a Cosenza

Il tribunale di Lucca

Il suo cadavere era stato ritrovato avvolto in un telo di plastica, all’interno di una roulotte abbandonata in un campo, a Torre del Lago, frazione di Lucca.

Ora, dopo quattro giorni è stata identificata: si tratta di una donna di 40 anni, Chiara Corrado che, originaria di Pisa e senza fissa dimora a Lucca, aveva fatto perdere le sue tracce da mesi.

L’identificazione del cadavere è stata possibile da un tatuaggio sulla spalla sinistra. Le prime ipotesi degli investigatori vertono sull’omicidio, perché la vittima presentava una lesione in testa, forse causata da un corpo contundente.

Nell’ambito dell’inchiesta è stato è stato fermato un uomo, un 47enne rintracciato a Cosenza dove sarebbe sotto interrogatorio e che avrebbe vissuto per un periodo con la donna.

Il fascicolo, affidato al sostituto Aldo Ingangi della Procura di Lucca, è stato aperto per l’ipotesi di reato di occultamento di cadavere.

La Corrado era stata infatti avvolta nel telone e chiusa nella roulotte, la cui porta era stata sigillata da un lucchetto e le finestre con del nastro adesivo.

Tuttavia, quelle che potrebbero sembrare precauzioni non sono riuscite a tamponare il cattivo odore per la decomposizione, per questo motivo il proprietario del terreno ha effettuato un controllo, per capirne il motivo. La morte della donna risalirebbe a circa tre o quattro mesi fa.