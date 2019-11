Top ten 2019, grande attesa per i Modà a Reggio: unica data del tour in Calabria

I Modà tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 7 album e decine di hit. Si formano ufficialmente nel 2002 ed esplodono, dopo una lunga gavetta, nel 2011 con l’album “Viva i romantici”, certificato Disco di Diamante.

Hanno conquistato due volte il podio al Festival di Sanremo con “Arriverà” nel 2011 e “Se si potesse non morire” nel 2013 e si sono esibiti allo Stadio di San Siro nel 2014 e nel 2016.

La band capitanata da Kekko Silvestre voce, pianoforte, Diego Arrigoni chitarra elettrica, Stefano Forcella basso, Enrico Zapparoli chitarra elettrica, chitarra acustica e Claudio Dirani batteria si esibirà al Palacafiore di Reggio Calabria il 17 marzo per l’unica data nella regione del tour “Testa o croce”, che partirà ufficialmente il 2 dicembre da Bologna e che porterà il gruppo campione di incassi live in tutta Italia dopo due anni di pausa. La programmazione è a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese. I live saranno caratterizzati da una scenografia pensata ad hoc e una scaletta che unisce i grandi successi, agli ultimi brani dei Modà, che sono già entrati nel cuore del pubblico.

A un mese e mezzo dall’uscita, “Testa o Croce” ha raggiunto solo su Spotify oltre 7 milioni di stream che si vanno a sommare ai 4 milioni di stream del singolo “Quel sorriso in volto” e agli 1,7 milioni del singolo “Quelli come me”. L’album è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5 settimane consecutive nella Classifica album Fimi – Gfk.