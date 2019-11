Stalking: due ammonimenti del Questore di Vibo

Nell’ambito delle attività tese al contrasto del fenomeno della “violenza di genere” il Questore di Vibo Valentia ha adottato due provvedimenti di “Ammonimento” in tema di atti persecutori, a carico di altrettanti persone dimoranti nella provincia.

I due, secondo le risultanze degli accertamenti e delle altre attività istruttorie svolte dal personale appartenente alla Divisione Anticrimine della Questura, si sono resi responsabili di condotte di crescente gravità ai danni delle donne alle quali, in passato erano, stati rispettivamente legati da rapporti personali e sentimentali.

I comportamenti molesti e minacciosi tenuti dai due uomini, avevano fortemente condizionato le abitudini di vita quotidiana delle vittime, così, la polizia ha attivato tempestivamente gli strumenti di prevenzione, finalizzati a scongiurare il rischio di più gravi conseguenze per le stesse donne, a tutela della loro integrità fisica e psichica.

Inoltre, nei confronti di uno dei soggetti colpiti dall’Ammonimento, i poliziotti, a fini preventivi, hanno provveduto all’immediato ritiro di una pistola detenuta legittimamente in un’altra regione ma trasferita dal titolare nella provincia vibonese e senza la preventiva autorizzazione del Questore.

Allo stesso modo la pericolosità dell’altro ammonito è stata valutata anche sulla scorta del suo recente arresto in flagranza per atti persecutori, avvenuto ad opera degli agenti della Squadra Volante locale, e per lo stesso reato nei confronti di un altro soggetto legato da rapporti di amicizia con una delle due donne che hanno richiesto aiuto.