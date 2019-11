Giovane ucciso a Nicotera, condannato a 30 anni il presunto killer

È stato condannato a 30 anni di reclusione Ezio Perfidio, 6 anni sono stati inflitti a Francesco Perfidio per l’omicidio e la distruzione del cadavere di Stefano Piperno, l’educatore di Nicotera ucciso nel giugno 2018 (LEGGI QUI). A deciderlo, nel processo con rito abbreviato tenuto davanti al Tribunale di Vibo Valentia, il gup Tiziana Macrì.

Il pubblico ministero aveva chiesto la pena dell’ergastolo per Ezio Perfidio ed otto anni per Francesco Perfidio. Tesi condivisa dalle parti civili. A sparare contro Stefano Piperno sarebbe stato Ezio Perfidio che avrebbe esploso alcuni colpi di fucile. Il padre sarebbe stato con lui al momento dell’omicidio avvenuto per futili motivi. La vittima avrebbe fatto delle richieste di cocaina, reiterandole nonostante i debiti pregressi.(LEGGI TUTTE LE NEWS)