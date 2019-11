Lamezia. Autocisterna si ribalta, intervento dei vigili: illeso conducente

Intorno alle 10 di stamane una squadra dei vigili del fuoco, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sulla Strada Statale 18 direzione sud in Contrada Palazzo a causa di un incidente stradale in cui si è ribaltato il rimorchio di un mezzo pesante

A finire fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento, un autotreno cisterna. Per fortuna il conducente è rimasto illeso.

Sul posto insieme ai vigili che hanno posto in sicurezza il veicolo, si è recata anche la Polizia Locale insieme ai tecnici Anas per effettuare gli accertamenti del caso.