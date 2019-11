Sul balcone il cassonetto dei rifiuti, dentro c’era la droga: arrestata coppia di nigeriani

Nella serata di ieri i Carabinieri delle stazioni di Catanzaro Santa Maria e Lido hanno arrestato in flagranza per spaccio di droga due nigeriani, una 29enne incensurata (U.J.) e 22 enne già noto (S.S.).

Entrambe controllati e perquisiti dai militari in un appartamento di viale Emilia - nella zona sud della città - sono stati trovati con circa 110 grammi di marijuana, dei bilancini di precisione e con 440 euro in contanti che si ritiene sia il provento dello spaccio. Lo stupefacente scoperto era stato nascosto abilmente all'interno di un contenitore per i rifiuti che si trovava sul balcone di casa. I due stranieri sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.