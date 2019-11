Musica; Cidim: tre date in Calabria per il quartetto Adorno

A partire da domani, venerdì 22 novembre 2019, si esibirà per tre serate in Calabria il Quartetto Adorno, composto da Edoardo Zosi e Liù Pellicari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Danilo Squitieri al violoncello.

La prima data sarà proprio domani a Catanzaro, alle ore 18.00, presso il Palazzo De Nobili (in via Jannone); la seconda sarà sabato 23 novembre alle 21.15 presso il Salone delle Feste del Comune di Polistena (RC); la terza a Lamezia Terme (CZ) domenica 24 novembre alle 18.30 presso Palazzo Guzzi (Via Pasquale Celli 23).

Tutte le date sono organizzate da AMA Calabria e promosse dal CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) nell’ambito del progetto Circolazione musicale in Italia che gode del contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Generale Spettacolo.

Il Quartetto Adorno, fondato nel 2015, si è fatto conoscere a livello internazionale aggiudicandosi il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti nell’edizione 2017 del Concorso Internazionale “Premio Paolo Borciani”.

Nella storia trentennale del Concorso nessun quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante. Il nome del Quartetto è un omaggio al filosofo Theodor Wiesengrund Adorno che, in un’epoca di declino musicale e sociale, individuò nella musica da camera una chiave di salvezza per perpetuare un vero rapporto umano, secondo i valori del rispetto e dell’anelito alla perfezione.

Il programma delle tre serate prevede l’esecuzione di: Ludwig van Beethoven – Quartetto Op. 95 “Serioso” Allegro con brio Allegretto ma non troppo Allegro assai vivace, ma serioso Larghetto espressivo – Allegretto agitato – Allegro