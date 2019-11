Eroina, marijuana e hashish in casa: arrestata 33enne romena

Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme e dell’unità cinofila, nel corso di una perquisizione personale e dell’abitazione di B.G.E., 33 anni originaria della Romania, sono stati guidati dall’infallibile fiuto di Bruce e Max che hanno permesso agli operatori di trovare diversi stupefacenti nascosti in casa.

Nel soggiorno sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e una bustina di cellophane contenente eroina, nella cucina, dietro una porta che conduce ad un vano interrato è stata trovata una seconda bustina di cellophane contenente marijuana, mentre all’interno di uno stipite in un mobiletto pensile c’erano due bustine di cellophane contenenti hashish e un pacchetto di sigarette con all’interno della marijuana.

Le successive analisi effettuate dalla Polizia Scientifica hanno confermato la natura degli stupefacenti e la loro consistenza: 28,4 grammi di marijuana, 20,8 grammi di hashish e 10 grammi di eroina. Le sostanze stupefacenti ed il bilancino di precisione sono stati posti sotto sequestro.

La donna con precedenti specifici, è stata dichiarata in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, considerato anche il suo stato avanzato di gravidanza, su disposizione del P.M. di turno, è stata posta ai domiciliari, in attesa del rito per direttissima.