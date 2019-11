Incidente nei pressi di Germaneto: auto si ribalta sull’asfalto, due feriti

Due automobili, una Toyota Yaris ed una Lancia Y, sono rimaste coinvolte in un incidente stratale verificatosi intorno alle 14.30 di questo pomeriggio sul viale di ingresso al Campus Universitario e Policlinico in loc. Germaneto di Catanzaro.

La Lancia Y, a seguito dell'impatto con l’altra vettura, si è ribaltata sull’asfalto intrappolando il conducente. Il malcapitato, ferito, è stato estratto dalle lamiere ed affidato al personale medico del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. Ferito anche il conducente della Toyota Yaris. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro che hanno messo in sicurezza le autovetture e il sito interessato.

Presente anche la Polizia Locale per gli accertamenti del caso e chiarire la dinamica del sinistro. Al momento il transito è su unica corsia.