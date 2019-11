Occultava armi e droga nel garage: arrestato 20enne a Guardavalle

I Carabinieri di Guardavalle hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, U.M., 20enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi, detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione.

I fatti risalgono alla serata di ieri. I militari, nel corso di un controllo eseguito unitamente a personale Enel presso l’abitazione del giovane, hanno rinvenuto, abilmente occultato all’interno di un garage usato esclusivamente dallo stesso, un fucile semiautomatico, marca Browning, cal. 12, con matricola abrasa; un fucile monocanna artigianale, privo di matricola e marca; una canna per fucile cal. 12, priva di matricola e marca; due calcioli in legno per fucile e oltre 150 grammi di marijuana, con annesso bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 190 € in banconote di vario taglio.

Le armi, in perfetto stato di conservazione, sono state sequestrate e verranno sottoposte ad accertamenti tecnici a cura del R.I.S. di Messina e del L.A.S.S. di Vibo Valentia.

Il 20enne è stato tratto in arresto e ristretto temporaneamente presso le camere di sicurezza della Compagnia di Soverato, in attesa dell’udienza di convalida.