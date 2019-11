Controlli nei negozi all’ingrosso di Catanzaro: sequestrati 1300kg di buste di plastica illegali

Sono stati estesi anche a negozi all'ingrosso oltre che nei mercati del comune di Catanzaro, i controlli previsti da una specifica campagna di controlli straordinari dell’Arma dei Carabinieri, sul corretto utilizzo delle buste di plastica usate per le vendite commerciali.

Nell'area marcatale di Gagliano e in un negozio di vendita di prodotti all'ingrosso, i militari della stazione Taverna hanno accertato che erano detenuti o usati per la vendita di prodotti buste di plastica prive dei marchi e delle indicazioni previste dalla legge, che concorrono in maniera rilevante all'enorme diffusione nell'ambiente delle microplastiche.

Complessivamente sono stati sequestrati più di 1300 chilogrammi di buste di plastica non biodegradabili prive dei marchi e delle indicazioni previste dalla legge, e contestate le relative violazioni amministrative per un importo, in misura ridotta, pari a 15.000 euro.