I pericoli nella rete nel convegno sulla tutela dei minori

Ha puntato i riflettori sul mondo del web e i pericolo della rete il convegno dedicato alla tutela del minore che si è tenuto nella sala Perri di palazzo Alvaro. L’incontro, dal titolo “Tutela del minore e Blue Whale” ha parlato direttamente ai numerosi studenti reggini presenti in sala.

Ed è proprio a loro che si è rivolto il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà: “Il mondo del web offre tante opportunità ma è anche pericoloso – ha spiegato Falcomatà – è un luogo aperto e sconfinato all’interno del quale si interfacciano molte persone con le loro virtù, certamente, ma anche con i loro problemi, con i loro vizi, e che danno libero sfogo a tutte le attitudini dell’animo umano che dietro uno schermo non temono inibizioni e si amplificano in tutta la loro pericolosità.

“Gli stessi social, sui quali voi ragazzi trascorrete gran parte del vostro tempo, possono divenire rischiosi. Proprio per questo motivo è importante che l’Osservatorio Violenza e Suicidio abbia deciso di organizzare questo incontro e, vi raccomando – conclude il Sindaco -, divulgate quanto ne verrà fuori, in modo capillare, ad amici e compagni di classe, così da raggiungere più persone possibili e metterle in guardia dai pericoli del web perchè possano farne un uso più consapevole possibile”.

Ad auspicare adeguamenti normativi a livello nazionale per contrastare il fenomeno del bullismo e cyber bullismo è il Vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro: “La prevenzione in questo contesto è importantissima. Si tratta di fenomeni gravi che possono causare danni psicologici talvolta irreversibili, tanto da portare addirittura a gesti estremi. Il fenomeno del bullismo è sempre esistito – conclude Mauro - ma oggi è amplificato dal web, accessibile a chiunque”.