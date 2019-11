Arrestato ladro seriale, sette i colpi messi a segno: le vittime erano sempre anziane

Ingannava gli anziani per poi rubargli il portafoglio: protagonista un pregiudicato di 33 anni che è stato arrestato dai carabinieri di Catanzaro, che hanno eseguito a suo carico un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale del capoluogo che ne prevedi i domiciliari.

Da quanto ricostruito dagli investigatori l’uomo avrebbe utilizzato sempre uno stesso metodo: fermava le auto condotte da donne anziane facendo credere loro che avessero le gomme sgonfie. Quindi mostrava la sua disponibilità ad aiutarle nel cambiare il pneumatico e durante proprio la sostituzione di quest’ultimo, approfittando della distrazione, si impossessava del portafoglio.

Sempre dalla indagini si è arrivati a ritenere che il 33enne abbia messo a segno almeno sette di questi furti, tra agosto e ottobre di quest’anno e tra Catanzaro, Soverato, Squillace e Pentone.

Dalle ultime ricostruzioni dei militari l’uomo avrebbe addirittura trovato le chiavi di una casa dove si sarebbe poi introdotto per portare via oggetti preziosi.

In un paio di circostanze, il 33enne, invece, avrebbe utilizzato il bancomat e le carte di credito trovate nei portafogli per ritirare del contante: incursioni che gli avrebbero fruttato qualcosa come 14mila euro.

L’uomo dovrà ora rispondere dei reati di furto aggravato, furto in abitazione e utilizzo indebito di carte di credito, il tutto aggravato per l’essere stati compiuti su persone anziane.