Rossano. Gattini davano fastidio al condominio, li murano vivi

Una piccola colonia composta da sette gatti che vive nei dintorni di un condominio e che avrà probabilmente dato fastidio a qualche insensibile residente che ha pensato bene di risolvere il “problema” murandoli vivi dentro al giaciglio che i felini occupavano per trascorrere la notte.

Un fatto “inumano” che avrebbe avuto delle conseguenze certamente più gravi per i sette gattini se un’animalista di Rossano, dove è avvenuto il tutto, non avesse sentito dei miagolii e deciso di chiamare i Vigili del Fuoco ma che poco hanno potuto fare anch’essi, non avendo il permesso di rompere il cemento armato utilizzato.

A denunciare l’accaduto è Rinaldo Sidoli, portavoce di Ape, l’Alleanza Popolare Ecologista (Ape), che ha definito il fatto come di “una gravità inaudita” e che tra l’altro “costituisce un reato penale”.

Per questo Sidoli ha sporto una denuncia ai Carabinieri per maltrattamento di animali. “Proprio qualche giorno fa – spiega ancora il portavoce di Ape - dei condomini si erano lamentati con la signora Valeria Converso (un’animalista del luogo, ndr) per la presenza di questa colonia felina”.

Ed è stata proprio la volontaria che, insieme alla madre, si è preoccupata di abbattere il muro nel timore che gli animali potessero morire soffocati.

“L'amministratore, per motivi ancora da ricostruire e forse inconsapevole della situazione - aggiunge Sidoli - avrebbe dato l’autorizzazione di chiudere, con mattoni e cemento, un’intercapedine dove avevano trovato rifugio queste povere bestiole, due adulti e cinque cuccioli. Dopo il grave incidente non è comparsa una nota di scuse da parte chi gestisce lo stabile. È stato affisso un avviso di diffida contro chi favorisce la presenza di animali. Un fatto gravissimo visto che questi esseri potevano morire tra atroci sofferenze”.

“Siamo stanchi - continua il portavoce - di dover denunciare simili nefandezze. Andremo fino in fondo e ci aspettiamo che le autorità preposte a loro volta facciano quanto in loro potere per evitare che si ripetano simili violenze”.

Sidoli vuole infine sollecitare il Parlamento ad approvare con urgenza il DDL S. 1078 a firma del senatore Gianluca Perilli (del M5S) per garantire giustizia agli animali in quanto essere senzienti.

“È arrivato il momento - conclude - che la politica ascolti la crescente sensibilità al rispetto della biodiversità traducendo le promesse in fatti”.