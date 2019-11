Lamezia, vaccinazioni antinfluenzali con il “Camper della Salute” del Rotary

Al via la campagna vaccinale gratuita promossa dal Rotary Club di Lamezia Terme insieme al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro diretto dal Dr Giuseppe De Vito. Sabato 23 novembre dalle ore 9 alle ore 13 a Lamezia Terme su Corso Giovanni Nicotera (isola pedonale) sarà presente il “Camper della Salute” del Rotary Club Lamezia Terme, per la somministrazione gratuita dei vaccini antinfluenzali, rivolta a tutta la popolazione, bambini, adulti e anziani.

Il progetto messo a punto grazie alla sinergia tra il Rotary e l’Asp, prevede l’utilizzo di un camper con la funzione di ambulatorio mobile per effettuare le vaccinazioni, spostandosi in zone diverse, a seguire è prevista la giornate di sabato 30 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 10,30 a Jacurso, in Piazza La Cona; e dalle ore 11,00 alle ore 13,00 a Maida in Piazza 4 luglio. I vaccini saranno messi a disposizione dell’Asp di Catanzaro.

Il servizio di vaccinazione attraverso l’utilizzo di un camper è reso possibile grazie al Rotary Club, con l’obiettivo di implementare e facilitare le vaccinazioni oltre che sensibilizzare la cittadinanza all’importanza della vaccinazione, in particolare alla campagna antinfluenzale 2019-2020. Una collaborazione nata grazie al protocollo d’intesa siglato tra il Rotary Club e dall’Asp di Catanzaro.

L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per l’attuazione delle misure di controllo e la gestione dei casi. E’ inoltre tra le poche malattie infettive che, di fatto, ogni uomo sperimenta più volte, nel corso della propria esistenza, indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive. La popolazione è invitata a vaccinarsi.