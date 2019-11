Anci: il sindaco di Cassano rieletto nel Consiglio Nazionale

Gianni Papasso

Gianni Papasso, sindaco della Città di Cassano All’Ionio, è stato rieletto, all’unanimità, nel Consiglio Nazionale dell’Anci, nel corso dei lavori della XXXVI^ Assemblea in corso di svolgimento ad Arezzo presso il Centro Fiera e Congressi, che ha riconfermato, per acclamazione al vertice dell’organismo, il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Per il primo cittadino della città delle terme e delle grotte, dal 2014 a oggi, si tratta di un ritorno nel massimo organismo che ingloba i massimi rappresentanti istituzionali dei comuni italiani,dopo l’interruzione anzitempo della sindacatura iniziata nel 2016, per lo scioglimento degli organi elettivi avvenuto nel mese di novembre del 2017.

La presenza del sindaco Papasso nel consiglio nazionale dell’Anci, è motivo di orgoglio per tutta la comunità cassanese. Dal canto suo, il primo cittadino, dopo avere indirizzato parole di ringraziamento agli altri colleghi sindaci per la fiducia riposta sulla sua persona, ha espresso viva e sentita soddisfazione per il ritorno di Cassano in seno al massimo organismo dell’Anci.

Un riconoscimento importante e significativo, ha aggiunto, per una comunità, che soprattutto dopo le recenti vicissitudini che hanno interessato gli organi elettivi e di riflesso l’intera collettività, vuole riscattarsi recuperando immagine e tempo perduto. Il sindaco Papasso, ha infine, ribadito il suo impegno costante per rappresentare nelle sedi deputate sia le peculiarità, sia le istanze della Città di Cassano All’Ionio e del comprensorio della Sibaritide.