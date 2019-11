Lancia fumogeno sul terreno di gioco del “Luigi Razza”: 8 anni di Daspo per tifoso della Cavese

Un provvedimento di “Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive”, cosiddetto “Daspo”, è stato emesso dal questore di Vibo Valentia, Annino Gargano, nei confronti di un giovane di 25 anni sostenitore della squadra di calcio della Cavese, e già noto alla Polizia.

Il ragazzo, durante l’incontro “Rende-Cavese”, svoltosi allo stadio comunale “Luigi Razza” di Vibo Valentia lo scorso 13 ottobre, avrebbe acceso un fumogeno dal settore ospiti per poi lanciarlo sul terreno di gioco, mettendo dunque in pericolo l’incolumità dei giocatori e degli altri tifosi presenti sugli spalti e creando un’evidente turbativa all’ordine ed alla sicurezza pubblica.

In particolare, nonostante avesse tentato di travisarsi, il tifoso è stato individuato ed è inoltre risultato già destinatario di uno stesso provvedimento inibitorio emesso da un’altra Questura, e scaduto nel corso di quest’anno, in quanto ritenuto responsabile di incidenti con le forze dell’ordine durante un’altra partita di calcio della Cavese.

Per questo il Daspo è stato applicato nella misura di 8 anni e con la forma aggravata delle “prescrizioni” a comparire presso un Ufficio di Polizia in giorni ed orari determinati in concomitanza delle gare di calcio indicate nel provvedimento. La misura è stata, poi, convalidata dal gip presso il locale Tribunale a termini di legge