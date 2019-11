Rapina con aggressione in un appartamento di Catanzaro: arrestato 47enne, ricercato il complice

Gli uomini della Squadra Volante della Questura di Catanzaro hanno arrestato un 47enne, C.B., ritenuto l’autore - in concorso con altro individuo allo stato ignoto - di una rapina a mano armata messa a segno ai danni di una giovane coppia in un condominio di via Pascali, nella zona centrale del capoluogo.

LA RAPINA

I fatti risalgono al 31 dicembre dello scorso anno. La coppia, era appena uscita da un’abitazione posta all’ultimo piano dell’edificio e si apprestava ad uscire, lui aveva preso l’ascensore mentre la ragazza aveva deciso di fare le scale. Giunta al primo piano – dove abitavano i genitori del fidanzato - la ragazza ha notato la serratura della porta di ingresso forzata ed ha richiamato l’attenzione del compagno con un urlo.

Mentre la giovane fuggiva, impaurita, il giovane si è imbattuto in due individui che repentinamente uscivano dall’appartamento dei familiari. Al tentativo, istintivo, di bloccare i due sconosciuti, mentre il primo riusciva a divincolarsi ed a guadagnare la fuga, il suo complice, per evitare di essere bloccato, gli avrebbe puntato un coltello alla gola del ragazzo per poi colpirlo con un pugno e fuggire.

Allertato il 113, sono giunti sul posto gli Agenti della Squadra Volante che raccolte le dichiarazioni dellevittime ed ogni elemento utile per ricostruire i fatti sono riusciti individuare come primo sospettato C.B., che aveva concluso una misura di detenzione domiciliare appena pochi giorni prima del 31 dicembre e che avrebbe impugnato l’arma contro il giovane.

I gravi indizi di colpevolezza, le allarmanti modalità dell’azione e la personalità dell’autore del reato, incline a commettere reati della medesima indole, hanno quindi indotto, su proposta di quest’ufficio, l’Autorità Giudiziaria ad emettere l’Ordinanza di applicazione della misura della Custodia Cautelare in Carcere, che è stata eseguita nella serata di ieri con l’accompagnamento del 47enne , presso la Casa Circondariale di Siano.