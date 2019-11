Rifiuti, sindaci della Piana bloccano termovalorizzatore

Vuole evitare l’arrivo di rifiuti provenienti dai comuni di altre zone una delegazione dei sindaci della piana di Gioia Tauro che sta bloccando l’impianto di termovalorizzazione che insiste nella cittadina Reggina.

Per i primi cittadini la struttura non può accogliere il conferimento perché, affermano, “non si sa dove depositare gli scarti della lavorazione visto che domani la discarica di Cassano Ionio chiuderà e che fra non molto chiuderà anche la discarica Sovreco di Crotone”.

Da qui il blocco e i sindaci che lamentano poi una situazione a rischio, dato che risulta impossibile conferire gli scarti che giacciono nelle città e che sarebbero ormai migliaia di tonnellate.

Il termovalorizzatore di Gioia Tauro non accetta il conferimento degli scarti perché chiederebbe garanzie economiche dalla Regione. “Il sistema - ha detto il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio - è al collasso, frutto di un'assenza di programmazione decennale sul trattamento dei rifiuti in Calabria”.