Platì, commissione interessata a due beni confiscati

La commissione straordinaria di Platì ha manifestato l’interesse ad acquisire due beni confiscati alla ‘ndrangheta. È successo ieri mattina nel corso della riunione coordinata dal prefetto di Reggio Calabria e promossa dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Si tratta di un’ex casa su due livelli, e ubicata in prossimità della centrale Via Roma di Platì, e di un terreno agricolo. Una volta formalizzato il passaggio dei beni confiscati nella disponibilità del Comune di Platì, l’Ente potrà destinare le strutture per finalità sociali.

La destinazione ed il reimpiego dei beni rappresenta un momento di riscatto per un’intera comunità che potrà, in tal modo, fruire di nuovi ed ulteriori spazi pubblici in luoghi dove un tempo si affermava la protervia della criminalità organizzata.