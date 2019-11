“Beccato” in casa con oltre 400 chili di fuochi di artificio. Arrestato 45enne

È stato “beccato” con oltre 400 chili di materiale esplosivo nella propria casa, per questo motivo M.R., 45enne di origine campana e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di materiale esplodente e polvere da sparo per confezionamento di ordigni artigianali.

I carabinieri di Reggio Calabria, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno scoperto nella casa dell’uomo a Pellaro, ordigni artigianali e artifizi pirotecnici da lui stesso realizzati. Hanno trovato e sequestrato oltre 300 kg di fuochi pirotecnici, più di 80 kg di polvere da sparo ad alto potenziale, quasi 300 ordigni esplosivi artigianali, 9 batterie da circa 200 colpi, quasi 80 petardi con miccia della lunghezza di 16 cm., quasi 120 fuochi di artificio, e una miccia a rapida accensione della lunghezza di 38 metri e materiale vario utilizzato dall’uomo.

Il materiale era stato nascosto in vari ambienti e armadi. Alcuni di questi ordigni erano pronti per essere consegnati e addirittura la polvere da sparo trovata era imballata e pronta per essere spedita a vari indirizzi sull’intero territorio nazionale. Tale attività avrebbe fruttato diverse migliaia di euro e il 45enne avrebbe spedito i fuochi incurante del pericolo .

I Carabinieri artificieri del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria hanno analizzato ogni ordigno, tanto da ritenerli di possibile alta mortalità. Al termine delle attività delle formalità di rito, il 45enne è stato arrestato e messo ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina.