Gdd Fashion Week, alla II preview anche la giornalista Benedetta Rinaldi

Sarà la giornalista Benedetta Rinaldi, già volto noto di Uno Mattina insieme a Franco Di Mare, a rendere ancora più interessante seconda preview della GDD Fashion Week in programma giovedì 21 novembre alle 17.15 al Macro – Museo di arte contemporanea di Roma, in via Nizza 138. La Rinadi ha accompagnato il risveglio delle famiglie italiane per tanti anni, declinando l’eleganza ed il buon gusto dell’informazione. La seconda preview della GDD Fashion Week si arricchisce dunque di una protagonista d’eccezione del giornalismo nazionale, creando un mix del tutto innovativo con l’attrice Francesca Valtorta. Entrambe, prima di raccontarsi al pubblico, siederanno in giuria, alla ricerca del possibile vincitore.

Sono nove i fashion designer pronti a contendersi la vittoria: Eletta Palestini, Jessica Sciarra, Laura Frigerio, Rosa Allocca, Valentina Versace, Flavia Mardi, Barbara Iacobucci, Alessandra Selvi e Lara Compagnoni. Si contenderanno l’accesso alla fase finale dell’evento. Gli stilisti che parteciperanno al contest gareggeranno sia per la borsa di studio da 2 mila euro, sia per il premio della stampa, decretato dal noto magazine “La mia Boutique” che consiste nella pubblicazione di un servizio fotografico corredato da un’intervista approfondita e dettagliata dello stilista.

Non mancheranno poi le collezioni degli stilisti ospiti che renderanno l’evento ancora più interessante ed attraente: da Antonella Cuppari, vincitrice della GDD Fashion Week nel 2010, ad Ina Bordonaro che ha trionfato nel 2018, da Steven Heats con i suoi cappelli all’eleganza di Giuseppe Cupelli. La fase preview, collocata interamente a Roma, si concluderà nel mese di dicembre con la terza preview già programmata al Macro per giovedì 19 dicembre; spazio poi all’iter organizzativo della fase finale che resta ancorata in Calabria dove la GDD è nata e cresciuta, tra il 31 luglio ed il 2 agosto 2020 è previsto lo svolgimento della sedicesima edizione.

Sul sito www.gddfashionweek.it è già stato pubblicato il bando per la partecipazione alla fase finale. La GDD Fashion Week invita i fashion designer a presentare i propri progetti sul tema guida di questa edizione: “la moda tra dieci anni. Forme, materiali e toni per la donna del domani”. Il mondo della moda in un futuro non troppo lontano, è chiamato a rispondere ai canoni del cambiamento e della sostenibilità. L’intento è progettare un outfit intelligente e sensibile che possa adattarsi a principi nuovi e diversi, quali l’adattamento climatico, il riuso e il riciclo, le energie pulite e rinnovabili, la diminuzione delle emissioni nocive, la scelta dei materiali.