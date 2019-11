La Var sbarca anche in Lega B. Al via in fase sperimentale nel girone di ritorno

L’Assemblea di Lega B ha deciso di approvare l’introduzione del Video Assistant Referee nella Serie BKT. Nel girone di ritorno inizierà la fase sperimentale come richiesto dal protocollo IFAB per la formazione della classe arbitrale, una fase off-line che sarà preludio dell’ingresso della tecnologia nei playoff e playout e quindi integralmente da tutta la prossima stagione. “Lo dico con un senso di soddisfazione, non è stato un discorso facile. Lo abbiamo affrontato con tutto lo staff della Lega e con tutte le società - ha dichiarato il presidente della Lega B, Mauro Balata -. Prima dell'introduzione della tecnologia ci sarà una sperimentazione offline, prosecuzione di quanto già iniziato dallo scorso agosto a Sportilia. Il Var è importante per una questione di trasparenza e di serenità. Ogni decisione rivista con il sistema tecnologico, nell'ambito del protocollo, rende il clima più sereno. Con questa svolta confermiamo la nostra capacità di innovare. È un passo significativo per la crescita di valore del prodotto Serie B, perché avere una tecnologia così importante vuol dire valorizzarlo ancora di più".

In apertura della riunione è stato affrontato il dramma che ha colpito Venezia per il quale è stato mostrato in sala anche un video con alcune immagini che hanno testimoniato gli ingenti danni ad attività e patrimoni artistici. La Lega ha deciso di intervenire contribuendo con una cifra di 80mila euro alla raccolta fondi istituita per aiutare la città veneta, riservandosi poi di decidere insieme alle istituzioni locali e al club del presidente Joe Tacopina il progetto sociale, sportivo o culturale da sostenere. Inoltre, insieme alla Lega Serie A, in occasione della 13a e della 14a giornata della Serie A Tim e della Serie BKT, verrà promosso su tutti i campi e sui canali di comunicazione il numero per la raccolta fondi 45500, attivato dalla Protezione civile., ha ribadito come la Lega B rimanga attenta anche ad altre realtà colpite dal maltempo e si attiverà anche in questi casi se necessario.

Il presidente della Lega B ha detto inoltre che ‘Venezia è un patrimonio dell’umanità e territorio di una nostra società. Sono stato in costante contatto in questi giorni con i vertici societari che mi hanno informato di quanto stava accadendo. Come già accaduto l’anno scorso con la donazione dopo il crollo del ponte Morandi sarà individuato un progetto da sviluppare insieme alle realtà locali e al Venezia F.C.’. Il direttore generale del club Dante Scibilia ha voluto ringraziare il presidente Balata e i club associati per ‘la sensibilità dimostrata attraverso questa iniziativa adottata di fronte a un dramma che ha stravolto la vita dei veneziani’.

Sempre a riguardo delle iniziative legate alla responsabilità sociale, il presidente Balata ha condiviso il programma delle iniziative per B come Bambini, il progetto della Lega B a sostegno dei familiari dei pazienti ricoverati nei principali ospedali pediatrici italiani, e illustrato le azioni relative alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata in tutto il mondo il 25 novembre, previste nel prossimo weekend di campionato.