Arrestato 42enne, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga

È finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di droga un 42enne catanzarese. Questa mattina, durante un servizio di controllo, una pattuglia delle volanti, mentre transitava per via Sicilia nel quartiere Aranceto, ha notato un’autovettura condotta da un uomo noto agli agenti e che svoltava in una strada interpoderale, fermandosi di colpo.

Gli agenti hanno notato che il conducente, sceso dal mezzo, si è chinato dopo pochi metri per cercare qualcosa in mezzo alla vegetazione incolta, lungo la strada. Poi si è rimesso alla guida e, con un’inversione di marcia è ritornato sulla via principale.

La pattuglia ha così deciso di seguirlo e poi fermarlo. Sul posto è arrivata anche un’altra Volante che aveva eseguito il sopralluogo nello spazio verde ed incolto, dove il 42enne si era chinato, e dove, nascosti tra gli arbusti, ha trovato tre barattoli in vetro, uno dei quali contenente due involucri termosaldati che, da una prima immediata verifica, contenevano della droga.

Le verifiche del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica hanno appurato che nei contenitori c’erano 20 grammi di eroina, che è stata sequestrata. Il 42enne, pluripregiudicato, è stato quindi arrestato e, su disposizione del Pm di turno, messo ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.