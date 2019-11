Tamponamento a catena a Lamezia, due mezzi fuori strada: quattro i feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio alle 17,40 nei pressi della rotatoria di via delle Foibe, nel comune di Lamezia Terme.

Per cause in corso di accertamento, quattro mezzi (una Bmw, una Audi A3, un furgone Peugeot ed un furgone Ford Transit) sono stati coinvolti in un tamponamento a catena e a seguito dell’impatto la Bmw e il Transit sono finiti fuori strada.

Delle sei persone coinvolte, quattro sono state affidate al personale medico del Suem118 per le cure del caso e il trasporto, con due ambulanze, in ospedale. Illesi gli altri due passeggeri.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli automezzi e il sito interessato dal sinistro; presenta anche la Polizia Locale per gli accertamenti di competenza ed il Soccorso stradale.

Attualmente il tratto interessato è stato chiuso al transito fino al termine delle operazioni e sono registrati disagi alla viabilità.