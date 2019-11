Si sente male e si reca in un presidio medico: 30enne crolla per terra e muore prima di entrare

Un malore ancora non identificato ha stroncato ieri un giovane di 30anni, A.V.P., a Catanzaro. Il ragazzo - avvertiti alcuni sintomi – avrebbe chiesto ad un amico di accompagnarlo presso a un presidio medico.

Una corsa contro il tempo che però si è rivelata fatale per il 30enne che non ha fatto in tempo a chiedere aiuto poiché è crollato al suolo prima di entrare nella struttura sanitaria. Inutili i tentativi di rianimarlo, il giovane si è spento in pochi minuti.

La salma, attualmente nell’obitorio del Policlinico, è stata sequestrata dal magistrato di turno per gli accertamenti di rito.