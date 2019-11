Un incendio è divampato la scorsa notte in un’abitazione di Celico, nel cosentino. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Cosenza che ha dapprima tratto in salvo i due inquilini e poi hanno domato il rogo attivo nell’abitazione posta su due piani. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, iniziate ben prima della mezzanotte, sono terminate alle 4.30.