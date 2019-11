Auto sbanda e si schianta contro tubi del metano: ferito il conducente

Un rocambolesco incidente si è verificato la scorsa notte in via Fortunato a Belvedere Marittimo dove un automobile, per cause in corso di accertamento, ha sbandato urtando una tubazione del Metano e poi un lampione dell'illuminazione pubblica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dalla caserma di Scalea che hanno messo in sicurezza i luoghi ed il veicolo interessati dall'incidente. Sul posto è intervenuta una squadra dell'Italgas ed i Carabinieri. Il conducente è stato invece trasportato dal 118 al pronto soccorso.