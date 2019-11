Tampona e scappa, poi finge il furto della sua auto: denunciato 75enne

Omissione di soccorso e simulazione di reato: queste le accuse che sono state mosse nei confronti di un 75enne di Catanzaro Lido che nella giornata sabato scorso, mentre era alla guida della sua auto, nei pressi di Roccelletta di Borgia aveva tamponato un’altra vettura, una Fiat Punto su cui viaggiava una famiglia, ed era poi andato via senza dare spiegazioni.

Nella mattinata del successivo lunedì, l’uomo si era poi presentato nella stazione dei carabinieri di Lido per sporgere una denuncia per un asserito furto della sua auto.

Gli accertamenti eseguiti dai militari, anche grazie alle immagini immortalate da alcuni impianti di videosorveglianza nella zona, hanno però permesso di identificarlo come l’autore del tamponamento del sabato precedente.

Per il 75enne, quindi, ne è seguita inevitabilmente la denuncia in stato di libertà per omissione di soccorso in quanto che i membri della famiglia vittima dell’incidente sono stati poi visitati nell’ospedale cittadino ricevendo una prognosi di 5 giorni, e - come dicevamo - anche per simulazione di reato avendo tentato appunto di denunciare e falsamente il furto della vettura.