Processo “Kyterion II”: assolti tre presunti affiliati del clan Grande Aracri

Tre assoluzioni sono state sentenziate dalla Corte d’Appello di Catanzaro per altrettanti presunti affiliati del clan Grande Aracri di Cutro coinvolti nel processo scaturito dall’indagine “Kyterion II” che scattò a gennaio 2016 e colpi gli “affari” del clan cutrese nel Nord Italia.(QUI)



Si tratta di: Rocco Corda, Alfonso Pietro Salerno e Salvatore Scarpino.

In particolare, Corda era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto ritenuto intermediario del boss Nicolino Grande Aracri. Il professionista in primo grado era stato condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere.

Assoluzione anche per Alfonso Pietro Salerno e Salvatore Scarpino, condannati in primo grado a 10 anni di reclusione. Pena rideterminata invece per Antonio e Giuseppe Riillo, condannati a 8 anni di reclusione. Per il resto confermata la sentenza di primo grado. Sono stati inflitti 12 anni a Santo Maesano, 7 anni ad Albano Mannolo, Leonardo Mannolo; 15 anni a Vito Martino e 16 anni a Domenico Reillo.