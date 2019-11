Al via domani a Palmi “Le giornate regionali della Scuola”

Anche quest’anno la Regione Calabria, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, promuove l'organizzazione delle "Giornate regionali della Scuola" in tutte le province calabresi.

L'iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Mario Oliverio e dall'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Francesca Corigliano, giunge alla sua seconda edizione e prevede cinque iniziative in altrettante città della nostra regione.

Si tratta di cinque mattinate dedicate ad esaltare le potenzialità delle nostre scuole attraverso l’espressione dei talenti dei ragazzi e delle ragazze che frequentano gli istituti di ogni ordine e grado. Saranno giornate in cui delegazioni di studenti e docenti si ritroveranno per un momento di confronto e di festa per l'avvio del nuovo anno scolastico. Nelle intenzioni della Giunta regionale, questi appuntamenti segnano un passo in avanti verso la conoscenza diretta delle potenzialità delle scuole nei territori. La scuola è un mondo a cui la Regione ha sempre guardato e continua a guardare con grande attenzione e su di essa, in questi anni, ha investito importanti risorse destinate, per ricordarne solo alcune, all'adeguamento sismico degli edifici, all'attivazione e l'implementazione dei laboratori tecnologici, ai progetti per la prevenzione e il finanziamento delle biblioteche scolastiche, a garantire il diritto allo studio anche nelle aree più interne della nostra regione.

La prima delle cinque iniziative in programma riguarda la Città Metropolitana di Reggio Calabri ed è prevista per domani, martedì 19 novembre, a partire dalle ore 9.30 presso l’ I.I.S. “N. Pizi”di Palmi.

Gli altri appuntamenti, provincia per provincia, si svolgeranno il 26 novembre al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, il 29 novembre presso l’Auditorium Santa Chiara di Tropea, il 3 dicembre al Teatro Alikia di Cirò Marina e il 10 dicembre al Cinema Teatro Garden di Rende.

“E’ una iniziativa – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Francesca Corigliano- che abbiamo inteso promuovere insieme al presidente Oliverio per consentire alle scuole calabresi di mostrare all’esterno le competenze di cui sono ricche. Quest’anno è previsto anche un momento di comunicazione durante il quale presenteremo alle scuole le azioni programmate e realizzate dalla Regione Calabria nell’ambito dell’istruzione. Si tratta di progetti per combattere la dispersione scolastica, di investimenti destinati ad aule e laboratori didattici e di tante altre attività che proporremo nel corso di questo anno”.