Gerocarne: cacciatore beccato con fucile alterato e nel corso di una battuta al cinghiale

Un servizio mirato alla tutela dell’avifauna protetta ed all’antibracconaggio è stato portato a termine lo scorso fine settimana sul territorio di Gerocarne dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno.

Nello specifico, nel corso di una battuta al cinghiale in corso nella località “Tuccio” del predetto comune, i militari hanno sorpreso un cacciatore, C.F.G. le sue iniziali, con un fucile da caccia cal. 12 alterato meccanicamente, ovvero, senza riduttore. L’arma in esame è stata dunque posta sotto sequestro.

L’attività ha inoltre portato i militari ad elevare sanzioni amministrative per un importo complessivo di 591 euro per l’omessa annotazione della giornata di caccia sull’apposito tesserino venatorio, nonché per l’omessa iscrizione di un cane da caccia all’anagrafe canina.