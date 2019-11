Provolley vince e sorpassa Lamezia in classifica: guadagnati tre punti

Vittoria e sorpasso per la Provolley Crotone che a Lamezia si ritrova e conquista tre punti importantissimi per la classifica e il morale. La squadra di mister Celico ha giocato una gara di grande personalità e grazie a questa affermazione si porta ad una sola lunghezza dalla Pallavolo Tech Milani e a due dalla GM Volley.

Tornando invece alla gara di Lamezia i pitagorici hanno avuto il merito di mantenere alta la concentrazione per tutto l'arco del match, dimostrandosi maturi nel momento clou della gara, ovvero nei vantaggi del terzo, per poi andare a chiudere agevolmente. Ma andiamo con ordine. Il primo set vede Crotone con uno spirito diverso rispetto alle ultime uscite, la compagine di mister Cittadino fatica a trovare le contromisure e la Provolley chiude 25-21.

Nel secondo invece i padroni di casa si rifanno sotto, dall'altra parte invece i pitagorici concedono qualcosa e perdono con il minimo scarto. Con la situazione nuovamente in equilibrio il terzo set è senza ombra di dubbio il più bello e combattuto, si arriva fino ai vantaggi dove Crotone non ha esitazioni e si prende con personalità il nuovo vantaggio nella gara. Nel quarto parziale Lamezia ha ormai allentato la presa, ne approfitta la Provolley che gioca sul velluto andando a conquistare tre punti pesanti. “Era importante dare un segnale dopo le ultime partita – afferma mister Celico – non era facile venire a Lamezia e giocare con questa personalità, ma i ragazzi sono stati bravi e hanno vinto meritatamente. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione e i risultati arriveranno”.