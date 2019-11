Settimana Unesco di educazione alla sostenibilità: avviata programmazione degli eventi regionali

In occasione della Settimana Unesco di educazione alla sostenibilità 2019, dal 18 al 24 novembre si svolgeranno in Calabria numerosi appuntamenti di approfondimento e sensibilizzazione sul tema cambiamenti climatici e salute.

L’iniziativa, fortemente voluta dall'Assessore all'Ambiente Antonella Rizzo, si configura come la prima uscita pubblica della costituenda rete Reals-Rete di Educazione Ambientale per la Sostenibilità. L'assessorato all'Ambiente della Regione Calabria, con il supporto del Formez PA e nell'ambito del progetto Follow Environment, finalizzato alla costituzione di una rete calabrese di educatori ambientali per la sostenibilità (Reals), partecipa all'iniziativa sia con un proprio evento, sia con un programma di iniziative che, a partire da oggi, si svolgeranno su tutto il territorio regionale.

Con la collaborazione dei soggetti vincitori dell’Avviso di Educazione Ambientale (POR 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.A.1), il dipartimento Ambiente ha coordinato l'invio all'Unesco di un programma collettivo di iniziative che si realizzeranno su tutto il territorio regionale, pensato come un “cartellone unico” calabrese.