Informatica. A Reggio approdano le Coding Girls: maratona all’Università Mediterranea

Fa tappa a Reggio Calabria il tour nazionale di Coding Girls che coinvolgerà dal 5 al 22 novembre oltre 10mila studentesse di 14 città italiane. Dopo allenamenti di coding tra l’Iti Panella Vallauri, il Lss Da Vinci, il Lcs Campanella, il Iis Righi, ed il Convitto nazionale Campanella - il 20 novembre, 120 studentesse, guidate dalla super coach americana Anthonette Peña, National Board Certified Teacher and Stem Teacher Lead, si sfidano in una maratona di programmazione presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Il programma è promosso dalla Fondazione Mondo Digitale e Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. In tutto 150 le studentesse universitarie, ricercatrici e role model che dal 5 al 22 novembre appassioneranno alla programmazione oltre 10mila ragazze di 80 scuole di 14 città italiane.

Nell'Aula magna Quistelli alle 10 del 20 novembre intervengono Santo Marcello Zimbone, rettore Università Mediterranea, Cecilia Stajano, coordinatrice progetto e responsabile Innovazione nella scuola, Fondazione Mondo Digitale, Angelo Marra, presidente settore terziario innovativo e ICT Confindustria, Giuseppe Falcomatà (da confermare), sindaco di Reggio Calabria, Francesco Buccafurri, prorettore delegato ai sistemi informativi della Mediterranea e Maurizio Marrara, architetto - Architettura Ecosostenibile – Energy Manager - web design, Co-founder Fablab Reggio Calabria.

Oltre alla città di Reggio Calabria la staffetta formativa di Coding Girls coinvolge altre 13 città italiane: Bari, Bologna, Milano, Cagliari, Torino, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Catania, Roma, Salerno, e Trieste.

Grazie al lavoro di animazione territoriale dell’associazione Coding Girls cresce di anno in anno la capacità del programma di fare rete e stringere alleanze con soggetti pubblici e privati. Oggi l'associazione coordina 25 hub nelle scuole e coinvolge studentesse e ricercatrici di 13 atenei italiani in attività di mentoring e role modelling per le più giovani.