Minacce e botte ai genitori: distrugge auto con bastone, arrestato 35enne

Sabato sera i carabinieri di Roccella Jonica hanno arrestato, un 35enne del posto, accusato di atti persecutori, minaccia e danneggiamento, nei confronti degli anziani genitori.

L’episodio che ha portato all’arresto è solo l’ultimo di una serie di eventi denunciati dalle vittime. Il primo episodio degno di attenzione risale al 5 novembre scorso quando l’uomo entrando nell’abitazione dei genitori, in preda alla rabbia ha danneggiato una cristalliera scaraventando fuori dal balcone mobili e vasi. Pochi giorni dopo, il 13 novembre, il 35enne, avrebbe minacciato di morte con un coltello e colpito a mani nude la madre al fianco, al labbro ed alla testa. Le minacce di morte sono state rinnovate il giorno dopo, quando ha sfondato la porta d’ingresso.

La sequenza di eventi è culminata nella serata di sabato quando l’uomo prima ha tentato di entrare in casa dei genitori, e non riuscendoci, poiché gli stessi per paura si erano barricati dentro, ha sfogato la sua ira contro l’autovettura del padre, una Fiat punto di colore bianco, parcheggiata nel cortile condominiale, colpendola con un bastone ed un manico di scopa provocava l’ammaccatura della carrozzeria e la rottura del lunotto posteriore, azione aggravata per l’ennesima volta dalle minacce di morte rivolte ai genitori, questa volta però fatte alla presenza dei militari che prontamente intervenuti hanno dichiarato in arresto l'uomo, già noto alla forze dell’ordine per reati contro la persona ed il patrimonio, e tradotto presso il carcere di Locri.