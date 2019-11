In auto 7 grammi di marijuana, a casa ed in cucina altri 20: arrestato 22enne

L’atteggiamento sospetto di un automobilista ha convinto i carabinieri della Radiomobile di Serra San Bruno ad approfondire un controllo dell’auto su cui viaggiava e che ha poi confermato i dubbi dei militari, consentendo scovare della droga.

Gli uomini dell’arma hanno fermato e arrestato così un 22enne di Acquaro, tra l’altro già noto, e perquisendolo insieme alla sua vettura, nella tasca del giubbino vi hanno trovato un involucro di carta-alluminio che conteneva circa 7 grammi di marijuana. A questo punto, mentre il giovane, G.P. le sue iniziali, veniva accompagnato nel comando Compagnia per i successi accertamenti, sono stati interessati anche i militari della Stazione di Arena per eseguire un’altra perquisizione, ma casa dell’uomo.

Ed è qui che sono stati scoperti altri due involucri, sempre in carta-alluminio, per circa 22 grammi complessivi della stessa sostanza e che erano ben nascosti all’interno di un pensile, sopra il mobile-cucina.

Al termine delle attività ed in considerazione del peso complessivo della droga, circa 30 grammi, il 22enne è stato appunto dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e ristretto ai domiciliari in attesa del processo direttissimo.